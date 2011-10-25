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Владелец Volkswagen Tiguan I Рестайлинг 2014 года решил воспользоваться возможностью получить деньги под залог автомобиля. При рыночной стоимости машины в 1 350 000 рублей наш клие

Минимальная сумма займа при высокой стоимости авто — отличный способ быстро решить финансовый вопрос без потери транспорта. Благодаря слаженной работе сотрудников "Автозайм" в г. Ростове-на-Дону, клиент продолжает пользоваться автомобилем, не меняя привычный себе ритм жизни.

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