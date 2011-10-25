Деньги под залог ПТС в Москве

Деньги под залог ПТС автомобиля – это оперативное решение финансовых вопросов. Вам предоставляется возможность оформить заявку на займ как в офисе в Москве, так и в режиме онлайн. Для этого вам потребуется предоставить всего лишь три документа: паспорт, ПТС и СТС на ваше ТС.

Процедура оформления займа в нашем автоломбарде обычно занимает не более часа. После проверки предоставленных документов и одобрения заявки, вы можете получить нужные вам средства наличными или переводом на карту.

Сумма займа зависит от состояния вашего автомобиля. Важно отметить, что транспортное средство не должно быть слишком старым (более 20 лет) или находиться в плохом техническом состоянии, чтобы получить одобрение на заёмные средства. Также учтите, что в случае предоставления фальшивых документов, если вы не достигли 18 лет, признаны недееспособными или участвуете в судебном процессе, где ваш автомобиль может быть изъят - выдача займа может быть отклонена.

Преимуществом данного вида кредитования является то, что автомобиль остается в вашем распоряжении в течение всего срока действия займа. От вас требуется лишь предоставить ПТС в залог. Однако важно не забывать о своевременном погашении задолженности, так как в случае просрочки начисляется пеня.

Рекомендуется внимательно изучить условия кредитования перед подачей заявки. В случае возникновения финансовых трудностей или срочной потребности в средствах, деньги под ПТС авто – это удобный и эффективный вариант решения вашей финансовой ситуации.