Гидроудар — почему это так опасно?

Гидроудар — одна из самых серьёзных проблем для вашего двигателя! Это происходит, когда в цилиндры двигателя попадает вода или другая жидкость, что приводит к разрушительным последствиям.

Как это случается?

Гидроудар может произойти при проезде через глубокие лужи, броды или в условиях сильного дождя. Вода может попасть в систему впуска и в камеру сгорания.

Что происходит с двигателем?

Вода в цилиндрах не сжимаема, а значит, при попытке сжатия возникает мощный удар. Это может повредить поршни, шатуны и даже блок цилиндров!

Последствия гидроудара:

- Повреждение поршней и шатунов;

- Трещины в блоке цилиндров;

- Полная остановка двигателя.

Как избежать?

- Избегайте глубоких луж и водоемов!

- Проверяйте систему впуска воздуха и воздушный фильтр;

- Следите за погодой и избегайте езды в условиях наводнений. ️

Что делать, если вода все же попала в двигатель?

Немедленно остановитесь и не пытайтесь заводить двигатель. Обратитесь к специалистам для диагностики и ремонта. ️

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