Гидроудар — почему это так опасно?
Гидроудар — одна из самых серьёзных проблем для вашего двигателя! Это происходит, когда в цилиндры двигателя попадает вода или другая жидкость, что приводит к разрушительным последствиям.
Как это случается?
Гидроудар может произойти при проезде через глубокие лужи, броды или в условиях сильного дождя. Вода может попасть в систему впуска и в камеру сгорания.
Что происходит с двигателем?
Вода в цилиндрах не сжимаема, а значит, при попытке сжатия возникает мощный удар. Это может повредить поршни, шатуны и даже блок цилиндров!
Последствия гидроудара:
- Повреждение поршней и шатунов;
- Трещины в блоке цилиндров;
- Полная остановка двигателя.
Как избежать?
- Избегайте глубоких луж и водоемов!
- Проверяйте систему впуска воздуха и воздушный фильтр;
- Следите за погодой и избегайте езды в условиях наводнений. ️
Что делать, если вода все же попала в двигатель?
Немедленно остановитесь и не пытайтесь заводить двигатель. Обратитесь к специалистам для диагностики и ремонта. ️
Если гидроудар все же произошел, и вам нужно быстро решить финансовые вопросы для ремонта автомобиля, компания "Автозайм" всегда готова помочь. Мы предлагаем удобные условия для получения кредита под залог автомобиля, чтобы вы могли восстановить свою машину и продолжить безопасное движение.