Как поменять дворники на авто: быстро и без переплат!

Почему это важно?

Дворники – не просто резинки на стекле! Они спасают от дождя, грязи и снега, обеспечивая безопасную езду в любую погоду.

⏳ Когда менять?

Если стеклоочистители оставляют разводы, не убирают воду за один проход или скрипят – пора обновить!

Цена вопроса

На СТО могут заломить ценник. Но замена – это 5 минут времени! Лучше сделать самому и сэкономить.

Как заменить дворники?

Все зависит от крепления:

J-Hook (крючок) – сдвиньте фиксатор, снимите старый, защелкните новый.

Pin Arm (штырь) – отщёлкните фиксатор, поверните дворник, замените.

Push Button – нажмите кнопку, сдвиньте старый, поставьте новый.

VATL5.1 – нажмите кнопку на торце, сдвиньте в сторону стекла, замените.

Лайфхак: Вид крепления указан на упаковке новых щеток или в инструкции к авто.

Кстати, если вашему авто требуется не только замена дворников, но и другие виды работ, вы всегда можете обратиться в компанию "Автозайм". Мы поможем вам решить финансовые вопросы, предоставив удобные условия для кредитования под залог автомобиля.