Как поменять дворники на авто: быстро и без переплат!
Почему это важно?
Дворники – не просто резинки на стекле! Они спасают от дождя, грязи и снега, обеспечивая безопасную езду в любую погоду.
⏳ Когда менять?
Если стеклоочистители оставляют разводы, не убирают воду за один проход или скрипят – пора обновить!
Цена вопроса
На СТО могут заломить ценник. Но замена – это 5 минут времени! Лучше сделать самому и сэкономить.
Как заменить дворники?
Все зависит от крепления:
J-Hook (крючок) – сдвиньте фиксатор, снимите старый, защелкните новый.
Pin Arm (штырь) – отщёлкните фиксатор, поверните дворник, замените.
Push Button – нажмите кнопку, сдвиньте старый, поставьте новый.
VATL5.1 – нажмите кнопку на торце, сдвиньте в сторону стекла, замените.
Лайфхак: Вид крепления указан на упаковке новых щеток или в инструкции к авто.
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