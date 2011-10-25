Как снять тонировку с авто: два простых способа

Перед продажей автомобиля многие владельцы сталкиваются с необходимостью удаления тонировки, которая может не понравиться потенциальным покупателям. Существует два проверенных метода, позволяющих легко снять затемняющую плёнку и вернуть стеклам первоначальный вид.

Способ 1: фен + скребок

Плёнка нагревается феном до размягчения клея;

Уголок поддевается скребком или пластиковой картой, затем слой аккуратно снимается;

Остатки клея удаляются с помощью спирта или специального очистителя.

Способ 2: нашатырь + солнце

Поверхность плёнки обрабатывается нашатырным спиртом, затем стекло накрывается пакетом;

Для размягчения клея автомобиль оставляется на солнце на 10-15 минут либо поверхность дополнительно прогревается феном;

После размягчения плёнка снимается, а стекло очищается от остатков клея.

Если самостоятельно удалить тонировку не удаётся, можно обратиться к профессионалам, которые помогут быстро и качественно обновить внешний вид автомобиля.

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