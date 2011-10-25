История логотипа Opel: эволюция стиля и инноваций!
1900. Первая эмблема с инициалами основателя Адама Опеля. Светло-бордовая буква «А» внутри алой буквы «О». Классика и элегантность! ️
1906. Логотип в виде египетской дощечки с надписью «OPEL RUSSELHEIM». Черный и светло-коричневый цвета. Стиль и сотрудничество с Renault. 🟫️
1910. Логотип в виде глаза с синей центральной частью и золотистыми лавровыми ветвями. Новый уровень элегантности. ️
1937. Серебристый дирижабль, пролетающий сквозь золотистую букву «О». Воздушная мощь и инновации! ️
1947. Эмблема становится серебристой и утончается. Совершенство в деталях!
1954. Дирижабль с крылом и надписью «Opel». Логотип становится светло-коричневым. Прогресс и стиль! ️🟤
1964. Простота и молния! Серый цвет и белый контур. Минимализм и мощь!
1987. Логотип с надписью «Opel» слева. Черный цвет и жирный шрифт. Современный и схематичный дизайн! ️
2002. Трехмерный логотип с яркими деталями и текстурой металла. Название компании внизу и желтый шрифт. Объем и выразительность! ️
2009. Нынешний вариант логотипа с названием на верхней дуге буквы «О». Более выраженный объем круга и молнии. Традиции и модерн!
2020. Плоский и однотонный логотип с тонкими и изящными линиями. Красивый и смелый дизайн подчеркивает деловой стиль концерна.
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