Мы знаем, как облегчить вашу жизнь за рулём с помощью крутых лайфхаков!

Стекла без запотевания? Легко! Просто положите пакетики с силикагелем (да-да, те самые из коробки с обувью!) рядом с лобовым стеклом. Они впитают лишнюю влагу, и больше никаких запотевших стекол!

Защита от царапин. Мягкая клейкая лента по краям дверей спасёт вас от случайных царапин на чужих авто. Больше никаких неприятных сюрпризов на парковке! ️

Лей масло легко. Нет воронки? Не проблема! Используйте отвёртку для заливки масла. Аккуратно направьте поток масла на отвёртку, и дело сделано! ️

Чистка руля. Купите игрушку-слизня и обтяните ею руль. Немного подождите и уберите её, собирая всю грязь. Это простой и эффективный способ очистки, который можно использовать и для других пластиковых деталей! ️

Салон без пыли. Пылесос не достает до всех уголков? Используйте втулку от туалетной бумаги! Наденьте её на трубку пылесоса и согните, чтобы она стала плоской — идеальный инструмент для узких мест.

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