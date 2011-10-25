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Как убрать царапины на пластике в салоне авто?

Царапины на пластике портят настроение? Легко исправить! Делимся проверенными способами:

Карандаш для ремонта

Заполняет царапины и делает их почти незаметными. Подбирайте цвет под салон и полируйте для лучшего эффекта!

Фен

Нагрейте поврежденный участок, и мелкие царапины "затянутся". Только аккуратно — перегрев портит пластик!

Зажигалка

Экстренный метод: быстро провести пламенем над царапиной. Осторожно! Не перегрейте и обязательно протрите спиртом.

Полировка

Шкурка, абразивная паста и полироль — и пластик снова как новый. Глянец гарантирован!

Ремонт деталей

Для серьёзных повреждений: грунтовка ️ шлифовка ️ покраска ️ лак ️ полировка. Немного терпения — и салон сияет!

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