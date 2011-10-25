Санкт-Петербург — город с характером, где ценят практичные решения и надёжность

Владелец автомобиля ГАЗ 172422 2011 года выпуска обратился за займом, чтобы быстро закрыть текущие финансовые вопросы. После оценки рыночной стоимости автомобиля в 770 000 рублей клиент оформил заявку в компании "Автозайм" на сумму 110 000 рублей сроком на 36 месяцев.

Без лишней бюрократии, с прозрачными условиями и возможностью продолжать пользоваться автомобилем — это стало удобным и своевременным решением.