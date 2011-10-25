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Поздравляем вас с одним из самых светлых и добрых праздников — Пасхой!

Пусть в этот день в доме царят тепло, радость и уют, а в сердце — вера, надежда и любовь. ️

Пусть жизнь будет наполнена добрыми делами, близкие всегда будут рядом, а каждое утро начинается с улыбки и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, команда "Автозайм".  Мы рядом и в праздники — пусть в жизни будет больше спокойствия, поддержки и возможностей! 

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