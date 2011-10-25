Как выбрать идеальные летние шины для авто на сезон 2025?

Наступает время для обновления резины! Для безопасных и комфортных поездок в жаркую погоду важно не только вовремя сменить шины, но и выбрать те, которые подойдут именно вам. Вот что нужно учесть:

Законодательные требования

По закону минимальная высота протектора летних шин — 1,6 мм. Проверить это можно с помощью линейки или штангенциркуля. Также обратите внимание на метки износа на шинах. При 20% износа пора менять!

Важные характеристики летних шин

Влажные дороги: выбирайте асимметричный рисунок протектора с глубокими канавками;

Сухие дороги: шины с V-образным рисунком обеспечат отличную управляемость;

Грунтовка и бездорожье: ламели округлой формы — лучший выбор для таких условий.

Ключевые критерии выбора

Хорошее сцепление с дорогой, особенно при высоких скоростях;

Низкий уровень шума для комфортных поездок;

Оптимальный тормозной путь;

Повышенная износостойкость для длительной эксплуатации;

Отличное отведение воды на мокрых дорогах;

Дополнительные факторы ️

Мягкость резины: проверяйте на ощупь! Мягкие шины — лучше сцепляются с дорогой, но изнашиваются быстрее;

Возраст шины: со временем резина теряет эластичность и теряет свои качества. Лучше выбирать свежие модели с датой производства на боковине (первые две цифры — неделя, последние — год).