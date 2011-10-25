Как выбрать идеальные летние шины для авто на сезон 2025?
Наступает время для обновления резины! Для безопасных и комфортных поездок в жаркую погоду важно не только вовремя сменить шины, но и выбрать те, которые подойдут именно вам. Вот что нужно учесть:
- Законодательные требования
По закону минимальная высота протектора летних шин — 1,6 мм. Проверить это можно с помощью линейки или штангенциркуля. Также обратите внимание на метки износа на шинах. При 20% износа пора менять!
- Важные характеристики летних шин
Влажные дороги: выбирайте асимметричный рисунок протектора с глубокими канавками;
Сухие дороги: шины с V-образным рисунком обеспечат отличную управляемость;
Грунтовка и бездорожье: ламели округлой формы — лучший выбор для таких условий.
- Ключевые критерии выбора
Хорошее сцепление с дорогой, особенно при высоких скоростях;
Низкий уровень шума для комфортных поездок;
Оптимальный тормозной путь;
Повышенная износостойкость для длительной эксплуатации;
Отличное отведение воды на мокрых дорогах;
- Дополнительные факторы ️
Мягкость резины: проверяйте на ощупь! Мягкие шины — лучше сцепляются с дорогой, но изнашиваются быстрее;
Возраст шины: со временем резина теряет эластичность и теряет свои качества. Лучше выбирать свежие модели с датой производства на боковине (первые две цифры — неделя, последние — год).