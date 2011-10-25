Дорогие ветераны и уважаемые соотечественники!

Сегодня — День Победы, священная дата в истории нашей страны. Это не просто праздник, а день памяти, гордости и благодарности. Мы вспоминаем подвиг тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину на передовой и самоотверженно трудился в тылу.

Коллектив компании "Автозайм" склоняет головы перед вашим мужеством и стойкостью. Благодаря вам мы имеем возможность жить, мечтать, строить и любить.

Пусть вечным будет уважение к вашему подвигу, а благодарность передается из поколения в поколение. Мы помним. Мы гордимся!