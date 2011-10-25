Ростов-на-Дону — город, где движение вперёд ощущается в каждой детали.

Клиент, владелец автомобиля BMW 3 серии 320i xDrive 2020 года, столкнулся с финансовыми трудностями и решил воспользоваться возможностью оформления займа под залог автомобиля. Оценка рыночной стоимости авто в 3 700 000 рублей обеспечила уверенность в правильности выбранного пути.

Заполнив заявку на сумму 1 000 000 рублей с рассрочкой на 60 месяцев, клиент получил необходимую сумму без лишних задержек.

С нашим решением он смог оперативно решить финансовые вопросы, сохранив возможность продолжать пользоваться своим автомобилем.