Страх за рулём — не приговор. Вот как с ним справиться

Амаксофобия — реальный страх, особенно у начинающих водителей. Он блокирует не только действия, но и уверенность. Но с ним можно и нужно работать.

Почему возникает страх перед вождением?

— Пережитое серьёзное ДТП

— Повышенная тревожность по характеру

— Недостаток опыта вождения

— Навязанные страхи из чужих историй о поломках и авариях

Как справиться с этим?

Постепенно возвращаться за руль — начинать с коротких, простых маршрутов

Запоминать знакомые дороги, чтобы снизить уровень стресса

Пройти курсы экстремального вождения — навык рождает уверенность

Просить поддержки у опытных водителей на первых поездах

Использовать знак «!» — не как слабость, а как способ показать другим, что водитель ещё адаптируется

Если страх возник после аварии — это естественно. Но лучше проработать его с психологом, чем избегать дороги годами.

Главное — не откладывать и не избегать. Чем больше практики и понимания, тем меньше страха — и больше уверенности за рулём.

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