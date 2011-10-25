Страх за рулём — не приговор. Вот как с ним справиться
Амаксофобия — реальный страх, особенно у начинающих водителей. Он блокирует не только действия, но и уверенность. Но с ним можно и нужно работать.
Почему возникает страх перед вождением?
— Пережитое серьёзное ДТП
— Повышенная тревожность по характеру
— Недостаток опыта вождения
— Навязанные страхи из чужих историй о поломках и авариях
Как справиться с этим?
Постепенно возвращаться за руль — начинать с коротких, простых маршрутов
Запоминать знакомые дороги, чтобы снизить уровень стресса
Пройти курсы экстремального вождения — навык рождает уверенность
Просить поддержки у опытных водителей на первых поездах
Использовать знак «!» — не как слабость, а как способ показать другим, что водитель ещё адаптируется
Если страх возник после аварии — это естественно. Но лучше проработать его с психологом, чем избегать дороги годами.
Главное — не откладывать и не избегать. Чем больше практики и понимания, тем меньше страха — и больше уверенности за рулём.
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