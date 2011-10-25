Сегодня свой День рождения отмечает Элина Голубева

Дорогая Элина! В этот особенный день желаем, чтобы каждый рабочий звонок приносил тебе радость и вдохновение, а каждый день был наполнен продуктивностью и гордостью за достигнутые результаты.

Пусть твоя энергия заряжает весь коллектив, а удача всегда идёт рядом, поддерживая во всех начинаниях и планах!

Пусть в жизни будет место новым вершинам, ярким победам и неожиданным приятным моментам! Пусть каждый день дарит уверенность и мотивацию двигаться вперёд.

С теплом и уважением, твои коллеги из компании "Автозайм".