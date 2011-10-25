Как подготовить автомобиль к лету: чек-лист для автовладельцев

С приходом тепла важно не только "переобуть" авто, но и провести полноценную летнюю подготовку. Вот основные шаги, которые помогут избежать поломок и перегрева в жаркий сезон:

1. Своевременная смена шин

Зимняя резина быстро изнашивается при высоких температурах. Менять колёса стоит, когда ночные заморозки ушли, и прогноз стабильно плюсовой.

2. Замена масла и фильтров

Летнее моторное масло обеспечивает лучшую работу двигателя. Также рекомендуется заменить воздушный и топливный фильтры — зимой они сильно забиваются.

3. Проверка системы охлаждения

Антифриз, радиатор, шланги и патрубки — всё должно быть в порядке. Даже мелкие трещины могут привести к перегреву в пробке.

️ 4. Обслуживание кондиционера

Летом комфорт в салоне зависит от климата. Проверка системы охлаждения, заправка хладагента и дезинфекция — обязательны.

5. Стекло и дворники

Зимние условия могли повредить щётки стеклоочистителя. Летом нужны новые, плюс — переход на летнюю стеклоомывающую жидкость.

6. Защита от перегрева

Двигатель перегревается быстрее в жару. Поможет:

— контроль температуры,

— отказ от долгой работы на холостом ходу,

— светоотражающие шторки и накидки на сиденья.

Грамотная подготовка к лету — это не только забота об авто, но и безопасность водителя и пассажиров.

Компания "Автозайм" заботится не только о вашей финансовой поддержке, но и о безопасности вашего автомобиля в любой сезон. Мы понимаем, как важно быть готовым к лету, поэтому всегда готовы помочь вам с необходимыми средствами для своевременного обслуживания и ремонта вашего авто. Пусть ваше путешествие будет комфортным и беззаботным вместе с "Автозайм"! ️