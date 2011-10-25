Сегодня День рождения у Татьяны Мещеряковой из Новороссийска

Дорогая Татьяна, поздравляем тебя с праздником!

Пусть каждый новый день приносит тебе немного больше радости, чем предыдущий. Желаем, чтобы в работе тебя вдохновляли интересные задачи, а достижения радовали и мотивировали двигаться дальше. Пусть карьера развивается уверенно, а всё задуманное легко воплощается в жизнь!

Ты — не просто профессионал своего дела, но и человек, с которым приятно работать. Твоя доброжелательность, собранность и живой интерес к делу чувствуют все, кто рядом.

Пусть в жизни будет больше лёгкости, теплоты, хороших людей и ярких эмоций. А улыбка пусть будет не поводом, а привычным состоянием!

С наилучшими пожеланиями — команда "Автозайм".