Когда приходит время менять колеса: как выбрать идеальное сочетание шин и дисков?

Настал момент обновить колеса? Вопрос о том, какие шины подойдут к вашим дискам, становится актуальным для всех, кто хочет слегка тюнинговать свой авто или просто улучшить его характеристики. Давайте разберёмся, как подобрать идеальное сочетание шин и дисков.

Основные характеристики

• Диаметр диска – измеряется в дюймах, определяет посадочный диаметр шины;

• Ширина диска – наибольшее расстояние от одного края обода до другого, также в дюймах. Это значение должно совпадать с шириной шины.

Шаги к правильному выбору

• Диаметр: невозможно установить резину на диски R16, если у нее посадочный диаметр 15 дюймов;

• Ширина: слишком широкие или узкие шины негативно влияют на динамику и устойчивость автомобиля.

Как рассчитать ширину шины для дисков

• Ширина автошины может быть на 25% больше ширины обода;

• Пример расчета: для диска J6 (6 дюймов), номинальная ширина обода = 6 x 25.4 = 152.4 мм;

• Добавьте 25%: 152.4 мм + 25% = 190.5 мм. Это номинальная ширина шины;

• Округляем до ближайшего значения: 185 мм или 195 мм.

Полезные советы

• Таблицы соответствия: если не уверены в расчетах, используйте таблицы или онлайн калькуляторы;

• Консультация специалистов: всегда можно обратиться к профессионалам за помощью.

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