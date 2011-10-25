Интересные факты из мира автомобилей

До появления рулей, автомобили управлялись рычагами — как настоящие кофемолки! ️

В 1916 году 55% автомобилей на мировом рынке занимала легендарная «Модель T» от Ford — рекорд, который до сих пор не побит!

173 изобретения для автомобилей придумали женщины, среди них — стартер электродвигателя и карбюратор! ️

В 1929 году был создан первый автомобильный радиоприемник Blaupunkt Avto Super 5, весивший 12 кг, а в продаже он появился только в 1932 году.

Подушка безопасности начинает работать всего через 40 миллисекунд после аварии — важная защита для водителей и пассажиров! ️

Люксембург — лидер по числу автомобилей на 1000 человек: 570 транспортных средств! В Москве на тысячу человек приходится 350 автомобилей.

Гонконг — город с самым большим количеством Rolls-Royce на душу населения — встречайте стиль и роскошь на каждом шагу!

В среднем человек тратит 2 недели своей жизни, ожидая светофор — время для задумчивости или краткой музыкальной паузы!

Разговаривая по мобильному телефону за рулем, вы увеличиваете шансы на аварию в 4 раза — оставайтесь в безопасности!

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