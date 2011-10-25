День рождения Яны Фадеевой из Краснодара

Сегодня у нас прекрасный повод! Дорогая Яна, в этот замечательный день хотим поздравить тебя с этим праздником от всего сердца!

Твоё тёплое отношение к клиентам, профессионализм и умение находить выход из любой ситуации, делают тебя не только отличным специалистом, но и настоящим вдохновением для всего нашего коллектива. Мы ценим твою преданность работе и дружелюбие, которое ты приносишь каждый день.

Пусть этот год будет наполнен новыми возможностями и радостными моментами. Пусть твои идеи всегда находят понимание, а твои усилия приносят заслуженные успехи. Желаем тебе счастья, здоровья и благополучия!

С наилучшими пожеланиями от коллег из "Автозайм".