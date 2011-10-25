История логотипа ŠKODA: от мастерства ручной работы до символа инноваций!

В начале пути в 1895 году компания L&K начала с велосипедов и мотоциклов под маркой Slavia, символизируемых колесом с листьями липы.

В 1905 году появился логотип L&K с инициалами основателей в лавровом венке, отражающем дух победы и модерна начала 20-го века.

️ С 1926 года ŠKODA вошла в автомобильный мир, приобретя известную крылатую стрелу, символизирующую скорость и прогресс.

В 1999 году появился черно-зеленый логотип, подчеркивающий традиции и экологичность бренда.

В 2011 году ŠKODA обновила свой облик, добавив новые цвета и символизируя «Новую энергию» в своем дизайне.

И сегодня, с логотипом с начала 2016 года, ŠKODA продолжает воплощать свое наследие и инновации, двигаясь вперед к новым высотам!

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