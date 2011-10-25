Сегодня у нас особенный день – День рождения Оксаны Ушаковой из Екатеринбурга!

Оксана, желаем тебе, чтобы каждый клиент нёс только позитив, а все твои финансовые решения были точными и гениальными.

Пусть работа радует, а карьера стремительно летит вверх, как ракета! Пусть все цели достигаются легко, а твоя энергия и энтузиазм заражают весь коллектив!

Желаем тебе личного счастья, гармонии и множества радостных моментов. Пусть в твоей жизни всегда будет место для мечтаний и новых свершений!

С уважением, твои коллеги из "Автозайм".