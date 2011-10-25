Ростов-на-Дону - город, где бурлит жизнь и открываются новые перспективы. Здесь живет наш клиент, владелец Mercedes-Benz S-Класс 350 2013 года выпуска, который недавно столкнулся с

После обращения в "Автозайм", клиент рассмотрел опцию получения срочного займа, используя свой автомобиль в качестве залога. Оценка рыночной стоимости Mercedes-Benz S-Класс 350 в 2 100 000 рублей подтвердила правильность выбора нашей компании.

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